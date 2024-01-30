Вучич: Сербия получила на вооружение российский комплекс РЭБ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия получила на вооружение комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент» российского производства. RT на русском

«Уже 15 февраля, на праздник (День государственности Сербии — прим. «Ленты.ру»), увидите первую важную систему, которую мы доставили из России и давно оплатили — комплекс РЭБ "Репеллент". Он уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно», — рассказал политик. Lenta.ru

Сербия заказала в России комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы еще в 2022 году, но долгое время не могла их получить. Газета.Ru