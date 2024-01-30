Производитель «Калибров» и «Искандеров» нарастил мощности

Гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов доложил министру обороны России Сергею Шойгу о расширении мощностей предприятия из-за роста гособоронзаказа.

Шойгу посетил предприятия концерна «Алмаз Антей, где провел инспекцию производства крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», передает ТАСС.

По словам Абдрахманова, расширено производство за счет увеличения мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации.

Отмечается, что ОКБ «Новатор», выпускающее крылатые ракеты «Калибр», уже выполнило гособоронзаказ этого года по «Калибрам» на 17%, несмотря на увеличение плана вдвое.