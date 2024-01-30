«Африканский корпус» Российской Федерации для военного нахождения в Африке может заменить миссии ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на данном континенте. Об этом стало известно из материала, опубликованного агентством Bloomberg.

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Отмечается, что сформировать новый корпус в Африке планируют к середине 2024 года. По данным агентства, он будет состоять из бывших членов ЧВК «Вагнер» и новичков, предполагаемая суммарная численность которых составит 20 тысяч солдат. По завершении формирования корпус будет размещен в пяти странах Африки, к которым относятся Ливия, Мали, Нигер, ЦАР и Буркина-Фасо.

Из материала агентства также следует, что старший советник президента ЦАР Патрик Била Коягбеле заявил, что в его стране уже планируется возведение базы, так как «здесь много россиян и необходимо обеспечить им базу», передает Bloomberg.

Гибель основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина является большой удачей для россиян и страны в целом. Об этом 29 декабря, в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.