Вучич: Сербия получила на вооружение российский комплекс РЭБ

Сербские вооруженные силы получили в свое распоряжение российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент». Об этом со ссылкой на слова главы государства Александра Вучича сообщает РИА Новости.

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При осмотре выставки вооружений при Доме гвардии в пригороде Белграда Вучич рассказал о поставке из Китая трех батарей ракетного комплекса ПВО FK-3 и комплекса РЭБ «Репеллент» из России.

«Он уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно», — пояснил президент Сербии, добавив, что сербской оборонной промышленности необходимо ускорять и увеличивать производство военной продукции.

Сербия заказала в России комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы еще в 2022 году, но долгое время не могла их получить.