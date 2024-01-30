В Раде заявили о поступлении нового проекта закона о мобилизации

Кабинет министров Украины утвердил новую версию законопроекта о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По словам законодателя, правительство страны уже направило соответствующий документ на рассмотрение в парламент. Но другие подробности в данный момент не раскрываются.

«Кабинет министров согласовал новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду», — сообщил Гончаренко.

24 января украинский портал «Цензор.нет» опубликовал материал, в котором говорилось о поступлении в парламент страны обновленного проекта закона о мобилизации. Журналисты отмечали, что голосование за принятие документа должно было остояться уже на следующий день.