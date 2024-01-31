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НАТО начало активную фазу крупнейших со времен холодной войны учений

У границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен холодной войны Steadfast Defender 2024. Об этом сообщает РИА Новости.

НАТО начало активную фазу крупнейших со времен холодной войны учений
© EPA/TACC

По информации агентства, в учениях задействованы все виды и рода вооруженных сил, включая десятки тысяч военных и сотни единиц боевой техники.

По сценарию учений, вымышленное государство Occasus аннексировало территорию соседней страны, потом на время прекратило какую-либо деятельность, накачивая население пропагандой. После этого оно якобы напало на еще одного соседа - страну-член НАТО. Страны альянса были вынуждены задействовать пятую статью устава организации о коллективной обороне.

Отмечается, что в учениях участвуют 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран альянса. Маневры будут проходить в странах Балтии, Польше и Германии.

По мнению автора статьи военкора Андрея Коца, сценарий учений подразумевает конфликт в районе Сувалкского коридора, через который российские силы гипотетически могут пробиваться к Калининградской области.

До этого бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен заявлял, что не видит угрозы нападения России на страны альянса.

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