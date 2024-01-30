Белоруссия прокомментировала усиление границы на юге

Усиление границы на юге Белоруссии никому не угрожает. Об этом заявило Минобороны республики в Telegram.

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«Подразделения Вооруженных Сил, находящиеся на усилении участков Государственной границы Республики Беларусь, никому не угрожают, но при этом надежно защищают Родину, ее суверенитет, территориальную целостность», — прокомментировало оборонное ведомство усиление границы.

Уточняется, что белорусские войска продолжают усиливать участки границы на южном направлении. Целью этих мероприятий является обеспечение безопасности белорусов, пресечение нарушения госграницы и исключение каналов поставки вооружения. Отмечается, что под охрану взяты важные объекты.