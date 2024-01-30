«Ростех»: строящиеся корабли ВМФ вооружают морскими «Панцирями-МЕ»

«Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова в полном объёме выполняет контракты Минобороны России по поставке комплекса «Панцирь-МЕ» как на вновь строящиеся, так и на модернизируемые корабли ВМФ России», — говорится в сообщении.