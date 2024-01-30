Сбитую украинскую ракету "Нептун" нашли на берегу залива под Таганрогом
На берегу Таганрогского залива обнаружена сбитая ПВО украинская крылатая ракета "Нептун". Издание The Drive сообщает, что российские военные теперь получат доступ к секретам высокоточного оружия ВСУ.
Видеоролик был размещен в ТГ-канале "Кирилл Фёдоров/Война История Оружие".
Украинская крылатая ракета Р-360 "Нептун" была представлена на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Из заявленных характеристик: дальность полета 280-360 километров, вес - 670 килограммов, осколочно-фугасной боевой части - 145 килограммов. Пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса размещаются на мобильном шасси КрАЗ-7634.
Однако, как ранее сообщала "РГ", новейшая украинская ракета "Нептун" оказалась модернизированной советской ракетой Х-35 от противокорабельного комплекса "Уран". Внешне отличить украинскую ракету от российских модификаций Х-35 можно по оперению.
"Остатки ракеты на видео ясно показывают, что ее основные оперения имеют ступенчатую или "коленчатую" форму, что является отличительной чертой ракеты "Нептун". Четыре основных оперения на Х-35 имеют прямую стреловидность", - пишет The Drive.
Иностранные эксперты отмечают, что обломки ракеты "Нептун" могут дать "российским силам новую и полезную разведывательную информацию о возможностях ракеты".