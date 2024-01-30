На берегу Таганрогского залива обнаружена сбитая ПВО украинская крылатая ракета "Нептун". Издание The Drive сообщает, что российские военные теперь получат доступ к секретам высокоточного оружия ВСУ.

Видеоролик был размещен в ТГ-канале "Кирилл Фёдоров/Война История Оружие".

Украинская крылатая ракета Р-360 "Нептун" была представлена на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Из заявленных характеристик: дальность полета 280-360 километров, вес - 670 килограммов, осколочно-фугасной боевой части - 145 килограммов. Пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса размещаются на мобильном шасси КрАЗ-7634.

Однако, как ранее сообщала "РГ", новейшая украинская ракета "Нептун" оказалась модернизированной советской ракетой Х-35 от противокорабельного комплекса "Уран". Внешне отличить украинскую ракету от российских модификаций Х-35 можно по оперению.

"Остатки ракеты на видео ясно показывают, что ее основные оперения имеют ступенчатую или "коленчатую" форму, что является отличительной чертой ракеты "Нептун". Четыре основных оперения на Х-35 имеют прямую стреловидность", - пишет The Drive.