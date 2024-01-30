Названа страна с самой сильной армией на Ближнем Востоке

Армия Турции оказалась самой сильной на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный исследовательским центром Global Firepower (GFP).

Для ранжирования армий учитываются свыше 60 факторов, которые позволяют сформировать «индекс военной мощи» конкретной страны («PwrIndx»). Чем меньше этот показатель, тем лучше. При расчете исследователи обратили внимание на кадровый состав, технологический уровень, географию размещения войск, количество и виды техники, экономические возможности страны и прочие показатели.

Турция заняла первое место с «индексом военной мощи» 0,1697, лучшим показателем среди стран Ближнего Востока. Второе место занял Иран с показателем в 0,2269, а третье — Египет с показателем 0,2283. При этом если Турция и Иран поднялись в рейтинге за минувший год, то Египет, наоборот, потерял лидирующую позицию.