Япония обвинила РФ и КНДР в ухудшении ситуации с ядерным разоружением

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в программной речи на пленарном заседании нижней палаты парламента выступил с утверждением, что Россия и КНДР виноваты в ухудшении ситуации с ядерным разоружением в мире.

"Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более и более серьезной из-за ядерной угрозы со стороны России и развития ядерных и ракетных технологий Северной Кореи", - утверждал он.

Кисида заверил, что Япония продолжит прилагать усилия на пути к созданию безъядерного мира. По мнения главы правительства, за основу в этом случае можно взять концепцию под названием "Хиросимский план действий", представленную в 2022 году. В ней подчеркивается важность неприменения ядерного оружия. Концепция также содержит требование к государствам, обладающим ядерным оружием, раскрывать информацию о состоянии производства ядерных материалов.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас превышает 500 тыс.