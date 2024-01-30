Мобилизация: последние новости на сегодня 30 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 января 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизованным нижегородцам доступна льгота по транспортному налогу за 2023 год

Льготой по транспортному налогу за 2023 год все еще могут воспользоваться мобилизованные жители Нижнего Новгорода. Об этом пишет «В городе N» со ссылкой на управление Федеральной налоговой службы по региону.

Ранее эту льготу продлили, воспользоваться ей могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, либо добровольцы.

Дрозденко обратился к Путину за содействием в создании центра реабилитации бойцов СВО

О комплексном центре по реабилитации и интеграции военнослужащих, участвующих в боях на Украине, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Он обратился к президенту с просьбой помочь с проблемой выдачи лицензий и разрешений. По его словам, центр оказывает солдатам всестороннюю поддержку — это и проживание, и обучение, и профессиональная переподготовка, и медицинская реабилитация и даже индивидуальное протезирование. Финансовый вопрос решен, однако дело осталось за документами.

«Мы попали на стыке нескольких министерств <...> везде требуются свои разрешения, свои лицензии, а юридическое лицо мы делаем единое. Я хочу попросить вас дать поручение поддержать данный проект», — попросил Дрозденко.

Президент согласился оказать помощь.

На Камчатке участники СВО проходят реабилитацию с помощью канистерапии

Участникам специальной военной операции, которые проходят восстановление в Многопрофильном центре реабилитации на Камчатке, стала доступна канистерапия. Теперь с ними занимается специальный лабрадор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора учреждения Елену Дегтяреву.

«На базе нашего центра работает психолог, которая проводит занятие вместе с лабрадором — единственным в регионе псом, официально включенным в реестр канистерапевтов», — поделилась она.