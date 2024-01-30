Израиль объявил о подготовке к военной операции на границе с Ливаном

Израиль объявил о подготовке к боям на границе с Ливаном
Израиль готовится к военной операции на границе с Ливаном, заявил глава Минобороны страны Йоав Галант. Его слова передает The Times of Israel.
Он сообщил о переброске военнослужащих и техники на север страны. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.
Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале «Хезболла».
Ранее глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил Израиль, что война не покажется ему пикником.
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