Израиль объявил о подготовке к военной операции на границе с Ливаном

Израиль готовится к военной операции на границе с Ливаном, заявил глава Минобороны страны Йоав Галант. Его слова передает The Times of Israel.

Он сообщил о переброске военнослужащих и техники на север страны. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.

Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале «Хезболла».