В связи с нападением на ВС США на границе Ирака и Сирии президент США Джо Байден приказал разработать ответные меры. Предложения включают возможный удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии, пишет издание Politico.

Пентагон рассматривает несколько вариантов ответных мер, которые позволят решительно сдерживать другие атаки и не приведут к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке. Эти меры могут включать нанесение ударов по иранским военнослужащим в Сирии или Ираке, а также по объектам иранских ВМС в Персидском заливе.

Газета Politico сообщает, что после одобрения американского лидера ответные меры, скорее всего, примут в течение пары дней, удары будут наноситься волнами по целому ряду целей. Журналисты считают, что Байден не будет говорить об ответных мерах, пока не будет принято окончательное решение. При этом газета предупреждает, что ответные меры могут еще больше накалить обстановку на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

Иракский новостной портал Shafaq News писал, что дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака.