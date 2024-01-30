Экс-глава МИД Британии раскритиковал службу по призыву
Бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг прокомментировал вбросы от британского правительства о введении в стране срочной военной службы по призыву.
«Воинская служба прочно ассоциируется с прошлым. Это то, чем занимались в 40-е и 50-е, не так ли? Она не считается совместимой с нашей эпохой гипериндивидуализма», - написал бывший министр в своем материале для газеты Times.
Он считает, что срочная служба не приживется в Великобритании, привыкшей к свободе. Хейг привел в пример Норвегию, где хорошо организована кампания по привлечению добровольцев.
Ранее «СП» писала о том, что в Санкт-Петербурге военный суд приговорил мобилизованного Сергея Медведева к семи годам колонии строгого режима за дезертирство.