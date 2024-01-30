Оборону Петербурга усилят из-за расширения НАТО

Защита Санкт-Петербурга и всего северо-запада России будет усилена дополнительными мотострелковыми соединениями и танковой дивизией. Об этом сообщает источник в Министерстве обороны РФ.

«В составе формируемого Ленинградского военного округа (ЛенВО) появятся новые мотострелковые дивизии… Рассматривается и возможность создания в составе ЛенВО танковой дивизии, однако насчет нее решение пока не принято. Прикрывать новые соединения будут северо-западные регионы России», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Задачей дивизий станет нейтрализация возможных угроз со стороны вступившей в НАТО Финляндии, а также Швеции, Норвегии и стран Прибалтики. Часть соединений могут развернуть на Карельском перешейке для гарантированной защиты именно Санкт-Петербурга, считают эксперты. На первом этапе Ленинградский военный округ будет не так силен, как хотелось бы. Спустя время он станет мощным объединением стратегического уровня, способным как обороняться, так и защищаться, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.