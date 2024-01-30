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Оборону Петербурга усилят из-за расширения НАТО

Защита Санкт-Петербурга и всего северо-запада России будет усилена дополнительными мотострелковыми соединениями и танковой дивизией. Об этом сообщает источник в Министерстве обороны РФ.

Оборону Петербурга усилят из-за расширения НАТО
© РИА Новости

«В составе формируемого Ленинградского военного округа (ЛенВО) появятся новые мотострелковые дивизии… Рассматривается и возможность создания в составе ЛенВО танковой дивизии, однако насчет нее решение пока не принято. Прикрывать новые соединения будут северо-западные регионы России», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Задачей дивизий станет нейтрализация возможных угроз со стороны вступившей в НАТО Финляндии, а также Швеции, Норвегии и стран Прибалтики. Часть соединений могут развернуть на Карельском перешейке для гарантированной защиты именно Санкт-Петербурга, считают эксперты. На первом этапе Ленинградский военный округ будет не так силен, как хотелось бы. Спустя время он станет мощным объединением стратегического уровня, способным как обороняться, так и защищаться, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

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Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.

Украина показала, насколько далеко она способна ударить по России, устроив атаку БПЛА по Ленинградской области 18 января 2024 года. У Киева есть еще порядка 80 беспилотников, которые могут преодолевать такие расстояния, заявил URA.RU член общественного совета при Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец. Появление украинских беспилотников в Ленинградской области говорит уже о глубоком проникновении вражеских дронов на территорию РФ, отметил эксперт.

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