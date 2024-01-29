Для военнослужащих ВСУ откроют курсы украинского языка

«Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях», — рассказал он.