Для военнослужащих ВСУ откроют курсы украинского языка
Украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что для военнослужащих ВСУ планируют открыть курсы украинского языка. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, курсы помогут военнослужащим подготовиться к экзамену по определению уровня владения государственным языком Украины. Креминь также добавил, что в будущем для военных формирований Украины могут создать целую сеть таких курсов.
«Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях», — рассказал он.
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