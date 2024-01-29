Политолог Мирзаян: гражданская война в США на данный момент маловероятна

Гражданская война в США на фоне событий в Техасе маловероятна. Такое мнение в беседе с Life озвучил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. По его словам, инициировать внутреннее противостояние должен президент Соединенных Штатов Джо Байден, взяв под контроль техасскую нацгвардию.

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По словам эксперта, чтобы «прогнуть» Техас, Байден должен иметь незыблемый авторитет среди населения, однако, не сегодняшний день, лишь 40% граждан США довольны деятельностью нынешнего лидера.

«При таких рейтингах устраивать силовое противостояние с Техасом (который, напоминаем, поддержали более 20 американских штатов) станет форменным безумием. Это будет воспринято как объявление демократическим Вашингтоном войны не только Техасу, но и всей республиканской Америке», — отметил Мирзаян.

Он добавил, что несмотря на возможность избежать гражданской войны сегодня, серьезный внутриполитический кризис в США неминуем, поскольку с каждым годом противостояние демократов и республиканцев усиливается.