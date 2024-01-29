В Минобороны Швеции выступили против закона о запрете ядерного оружия

Действующий министр обороны Швеции Пол Йонсон и бывший глава оборонного ведомства страны Петер Хультквист выступили против принятия закона, запрещающего размещение ядерного оружия на территории Швеции. Их заявления приводит телеканал SVT.

По мнению военных, страна не нуждается в законодательном закреплении такого запрета перед вступлением в НАТО, на чем настаивает шведская Партия охраны окружающей среды.

«Ни со стороны США, ни Великобритании, ни Франции не было ожиданий размещения какого-либо ядерного оружия на территориях новых союзников», — заявил Пол Йонсон.

Он подчеркнул, что нет необходимости в принятии закона, и напомнил, что в Норвегии и Дании также нет законодательства в этой области.

Бывший министр обороны Петер Хультквист также выразил уверенность, что Швеции не нужен специальный законодательный запрет на размещение ядерного оружия.

«За восемь лет моего пребывания на посту министра обороны не было ни одного разговора, ни одного злободневного вопроса по этому поводу», — заметил он.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года, а заявку Швеции долго не одобряли Турция и Венгрия.