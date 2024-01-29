Появилось видео захвата бойцами ВС РФ опорных пунктов ВСУ в Запорожье

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео с продвижением российских бойцов на Запорожском направлении. Отмечается, что на кадрах запечатлен штурмовой отряд 5-й общевойсковой армии ВС РФ в момент взятия опорных пунктов противника.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторные лодки с десантом Вооруженных сил Украины у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Отмечается, что поразить цель удалось с первой же попытки. Таким образом российским войскам удалось прервать попытку форсировать реку.

До этого появилось видео, как российские войска отбивают контратаку ВСУ на Донецком направлении. На кадрах показаны бои в районе Авдеевки с высоты птичьего полета, в частности работа операторов FPV-дронов вместе с другими подразделениями ВС России.