Шойгу доложили о создании уникального центра биозащиты

«В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. <…> В настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Они обеспечат создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты», — уточнили в ведомстве.