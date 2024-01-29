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Шойгу доложили о создании уникального центра биозащиты

В Подмосковье в одном из исследовательских центров при Минобороны РФ разрабатывается экспериментальная база, занимающейся областью биологической защиты. Ход работ лично проверил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу доложили о создании уникального центра биозащиты
© РИА Новости

«В ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. <…> В настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Они обеспечат создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты», — уточнили в ведомстве.

В качестве результатов работы в области биологической защиты называли создание вакцины от коронавирусной инфекции, гриппа и лихорадки Эбола.

Во времена распространения COVID-19 институт при Минобороны активно занимался разработкой соответствующей вакцины. Военные также анализируют деятельность западных ученых с целью поддержания безопасности. Они обращают внимание на биологические исследования.

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