В Греции массовую передачу боеприпасов Украине назвали «изменой»

Глава правой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос заявил о возможной передаче греческих боеприпасов Украине еще в середине января и назвал это «изменой». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

В конце января правительство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения, которые больше не используются армией. СМИ писали, что на вооружении Греции находятся неиспользуемые советские системы ПВО «Тор», «Оса», С-300 и зенитные установки ЗУ-23-2.

Перед этим решением США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на 8,6 миллиарда долларов и призвали передать некоторые вооружения Украине в обмен на дополнительную помощь в 200 миллионов евро.

Велопулос заявил, что некие поставки греческого оружия Киеву начались несколько недель назад.

«Дело становится опаснее, если все это правда! Мы вынесем этот вопрос в парламент! Грузовики с украинскими номерами опустошают склады боеприпасов в Кехрие. Более 17 грузовиков за один день», — написал политик.

Он заявил, что речь идет о крупнотоннажных фурах с украинскими номерами, которые 15 января с утра до полудня осуществляли перевозки, а затем продолжили их в другие дни.