В Иране отреагировали на обвинения в ударе по базе США

Иран не причастен к ударам по базе США на границе Иордании и Сирии с помощью беспилотника. Об этом заявил постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани, передает агентство IRNA.

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«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между Соединенными Штатами Америки и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга», — приводит издание слова постпреда.

Дипломат подчеркнул, что данное заявление он сделал в ответ на обвинения со стороны США.