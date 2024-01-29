В Иране отреагировали на обвинения в ударе по базе США

В Иране заявили о непричастности к удару по базе США на границе Иордании и Сирии
Иран не причастен к ударам по базе США на границе Иордании и Сирии с помощью беспилотника. Об этом заявил постоянный представитель Тегерана при ООН Амир Саид Иравани, передает агентство IRNA.
«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между Соединенными Штатами Америки и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга», — приводит издание слова постпреда.
Дипломат подчеркнул, что данное заявление он сделал в ответ на обвинения со стороны США.
Ранее беспилотник атаковал американскую военную базу на северо-востоке Иордании, на границе с Сирией. В результате нападения трое военнослужащих стали жертвами удара, а также еще 34 человека получили ранения.
Lenta.ru: главные новости