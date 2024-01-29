Спецоперация на Украине 29 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 января 2024 года.

ВСУ обстреляли Донецк 11 раз

Украинские войска обстреляли Донецк, сообщат «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы города Алексея Кулемзина.

По его словам, это произошло 11 раз.

Атаки проведены в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов. В результате обстрела пострадали два человека.

На Украине уничтожили одну из двух поставленных ВСУ немецких зениток Skynex

Зенитный комплекс немецкого производства малой дальности Skynex, предназначенный для уничтожения беспилотников и низколетящих целей, уничтожили на Украине, сообщает «Российская газета».

Их Вооруженные силы Украины получили в количестве двух штук.

Чем нанесли удар по цели, пока неизвестно — ожидается видео объективного контроля.

Система ПВО Skynex представляет собой автоматическую 35-мм пушку Oerlikon Mk3 на шасси грузового военного автомобиля. Каждое изделие оценивается в 91 миллион долларов.

FPV-дроны ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ на Херсонском направлении

Российские расчёты FPV-дронов уничтожили три моторные лодки с десантом противника у правого берега Днепра на Херсонском направлении, сообщает RT.

Сбарражировав, расчёт FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ.