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Спецоперация на Украине 29 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 января 2024 года.

Спецоперация на Украине 29 января: последние новости на сегодня
© ТАСС

ВСУ обстреляли Донецк 11 раз

Украинские войска обстреляли Донецк, сообщат «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы города Алексея Кулемзина.

По его словам, это произошло 11 раз.

Атаки проведены в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов. В результате обстрела пострадали два человека.

На Украине уничтожили одну из двух поставленных ВСУ немецких зениток Skynex

Зенитный комплекс немецкого производства малой дальности Skynex, предназначенный для уничтожения беспилотников и низколетящих целей, уничтожили на Украине, сообщает «Российская газета».

Их Вооруженные силы Украины получили в количестве двух штук.

Чем нанесли удар по цели, пока неизвестно — ожидается видео объективного контроля.

Система ПВО Skynex представляет собой автоматическую 35-мм пушку Oerlikon Mk3 на шасси грузового военного автомобиля. Каждое изделие оценивается в 91 миллион долларов.

FPV-дроны ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ на Херсонском направлении

Российские расчёты FPV-дронов уничтожили три моторные лодки с десантом противника у правого берега Днепра на Херсонском направлении, сообщает RT.

Сбарражировав, расчёт FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ.

Затем повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки.

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