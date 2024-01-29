Мобилизация: последние новости на сегодня 29 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 января 2024, в материале «Рамблера».

Ветераны СВО поведут туристов в патриотические походы

Туристско-информационный центр «Калужский край» будет проводить патриотические походы по Калужской области, сообщает kaluga24.tv.

Для этого задействуют ветеранов специальной военной операции. Как заявил глава региона Владислав Шапша после отправки гуманитарного груза в зону спецоперации, бойцам передали маскировочные халаты, продукты питания, предметы первой необходимости, детские письма и рисунки.

Груз предназначен для интернационального батальона «Пятнашка» и бригады «Ветераны».

Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации

Российская певица Юлия Чичерина вместе с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом для военнослужащих штурмовых подразделений в зоне спецоперации, сообщает «Взгляд» со ссылкой на Минобороны России.

Она исполнила композиции из старого репертуара, а также новые, написанные в период проведения СВО.

Кроме того, прозвучали популярные среди военнослужащих песни, исполненные Чичериной совместно с артистами ЦВО.

В зоне СВО провели телемост между десантниками и их родным из Уссурийска

В зоне проведения специальной военной операции прошел телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск и их родными и близкими, которые проживают в Уссурийске, сообщает телеканал «Звезда».

Бойцы пообщались в режиме реального времени. Они поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками.