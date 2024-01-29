Минобороны: Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Минобороны: над Брянской областью уничтожен беспилотник
Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Ранее средства ПВО России сбили украинский дрон в Белгородской области.
Также сообщалось, что ВС Украины сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке.