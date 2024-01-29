Минобороны: Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщили в Минобороны России .

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Также сообщалось, что ВС Украины сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке.