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Минобороны: над Брянской областью уничтожен беспилотник

Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Минобороны: Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее средства ПВО России сбили украинский дрон в Белгородской области.

Также сообщалось, что ВС Украины сбросили несколько боеприпасов с беспилотников в Донецке.

Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

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