МО РФ сообщило об уничтожении минометных позиций ВСУ на Херсонщине

"Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружило полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ. Координаты объектов противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - говорится в распространенном сообщении.