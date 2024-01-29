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СМИ: военная техника Израиля разрушает инфраструктуру палестинского Дженина

Израильские войска, штурмующие палестинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан, разрушают местную инфраструктуру тяжелой военной техникой и бульдозерами. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

СМИ: военная техника Израиля разрушает инфраструктуру палестинского Дженина
© ТАСС

По его данным, подразделения армии Израиля ведут там интенсивные уличные бои с силами палестинского сопротивления.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу Иордана.

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