СМИ: военная техника Израиля разрушает инфраструктуру палестинского Дженина
Израильские войска, штурмующие палестинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан, разрушают местную инфраструктуру тяжелой военной техникой и бульдозерами. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его данным, подразделения армии Израиля ведут там интенсивные уличные бои с силами палестинского сопротивления.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.
В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу Иордана.