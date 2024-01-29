Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
Атака на военную базу США в Иордании является «опасной эскалацией» ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего директора Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана.
По его словам беспилотные летательные аппараты, использованные для удара, были начинены взрывчаткой. Трое американских военнослужащих погибли и более двух десятков ранены. Экс-директор считает, что у данной атаки могут быть последствия. В настоящее время Белый дом работает со службой разведки, чтобы найти виновных в нападении, определить, связаны ли они с Ираном, и использовать эту информацию для своих дальнейших действий.
«Иран развивает отношения с рядом... экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других регионах, чтобы оказать давление на региональных противников, а также на США. Большой вопрос для Белого дома заключается в том, является ли эта группа поддерживаемой Ираном... но в любом случае у атаки будут последствия», — указал бывший шеф ЦРУ.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке, которая случилась 28 января, погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В правительстве Иордании заявили, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база «эт-Танф» в Сирии.