Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией

По его словам беспилотные летательные аппараты, использованные для удара, были начинены взрывчаткой. Трое американских военнослужащих погибли и более двух десятков ранены. Экс-директор считает, что у данной атаки могут быть последствия. В настоящее время Белый дом работает со службой разведки, чтобы найти виновных в нападении, определить, связаны ли они с Ираном, и использовать эту информацию для своих дальнейших действий.