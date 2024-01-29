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Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией

Атака на военную базу США в Иордании является «опасной эскалацией» ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего директора Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана.

Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
© РИА Новости

По его словам беспилотные летательные аппараты, использованные для удара, были начинены взрывчаткой. Трое американских военнослужащих погибли и более двух десятков ранены. Экс-директор считает, что у данной атаки могут быть последствия. В настоящее время Белый дом работает со службой разведки, чтобы найти виновных в нападении, определить, связаны ли они с Ираном, и использовать эту информацию для своих дальнейших действий.

«Иран развивает отношения с рядом... экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других регионах, чтобы оказать давление на региональных противников, а также на США. Большой вопрос для Белого дома заключается в том, является ли эта группа поддерживаемой Ираном... но в любом случае у атаки будут последствия», — указал бывший шеф ЦРУ.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что при атаке, которая случилась 28 января, погибли трое военнослужащих, еще 25 пострадали. В правительстве Иордании заявили, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база «эт-Танф» в Сирии.

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