Китай на постоянной основе разместил четыре боевых корабля у Тайваня

По ее данным, таким образом Китай рассчитывает оказать давление на Тайвань в мирное время, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Издание также сообщает, что еще один корабль КНР постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония считает своими территориальными водами зону у этих островов. Ранее официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения. До этого представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа сказал, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова, поскольку она будет означать войну.