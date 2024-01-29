На Украине заявили о множестве нарушений при проверках военкоматов

Незапланированные проверки военкоматов в регионах Украины выявили множество нарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны Рустема Умерова.

По его словам, военное ведомство начало работу над исправлением выявленных нарушений.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что в стране в 2023 году было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета. Это более чем вчетверо превышает показатель 2022 года. Кроме того, заведены дела против семи чиновников Минобороны.

Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков сообщил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В госбюро расследований сообщали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.