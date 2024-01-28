Остин пообещал ответить на атаку по базе США в Иордании

Остин: США не потерпят атак на свои силы на Ближнем Востоке и дадут ответ
Соединенные Штаты Америки (США) не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на подобные нападки. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
— Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом, — подчеркнул он, передает РИА Новости.
Вероятной причиной заявления шефа Пентагона стало то, что трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения из-за нападения беспилотника на базу США на севере Иордании. Президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки, которые причастны к нападению на военную базу.
Иран нанес серию ударов по «враждебным силам» в Сирии, Ираке и Пакистане. В то же время Соединенные Штаты продолжают операции против хуситов в Йемене. Вашингтон намерен вернуть этому движению статус террористического. Каким образом связаны эти события между собой и к чему приведет эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, выясняла «Вечерняя Москва».