Остин пообещал ответить на атаку по базе США в Иордании

Соединенные Штаты Америки (США) не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на подобные нападки. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом, — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Вероятной причиной заявления шефа Пентагона стало то, что трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения из-за нападения беспилотника на базу США на севере Иордании. Президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки, которые причастны к нападению на военную базу.