В Киевской области и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Киевской области и ряде регионов Украины.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Речь идёт о Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Змиеве Харьковской области.
Также взрывы произошли в Кривом Роге.