$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

В Киевской области и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Киевской области и ряде регионов Украины.

В Киевской области и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
© globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Речь идёт о Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало о взрывах в Змиеве Харьковской области.

Также взрывы произошли в Кривом Роге.

Военные новости
Горячая новость
Украина
Новости регионов
Взрывы и катастрофы