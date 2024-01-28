В Словакии сообщили о переговорах о закупке ЗРК Patriot в США

Словакия ведет переговоры с США о закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, об этом сообщил, выступая по Словацкому телевидению, вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.

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"Сейчас ведутся переговоры с США о закупке ЗРК Patriot", - сказал он.

Политик подчеркнул, что стране необходимы эти системы ПВО для защиты национального воздушного пространства. Контракт на их приобретение станет, по его словам, одним из крупнейших в истории словацкой армии.