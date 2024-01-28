CNN: американские солдаты погибли при атаке беспилотника на базу в Иордании

Трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения из-за нападения беспилотника на базу США на севере Иордании. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

— Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона, личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи, — говорится в сообщении.

Как сообщил президент США Джо Байден, Вашингтон привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки, которые причастны к нападению на военную базу, передает ТАСС.

Иран нанес серию ударов по «враждебным силам» в Сирии, Ираке и Пакистане. В то же время Соединенные Штаты продолжают операции против хуситов в Йемене. Вашингтон намерен вернуть этому движению статус террористического. Каким образом связаны эти события между собой и к чему приведет эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, выясняла «Вечерняя Москва».