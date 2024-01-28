В Брянской области был уничтожен украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что в регионе был сбит украинский беспилотник.

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Как указал глава региона, беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ.

«Пострадавших нет. При падении уничтоженного беспилотника, осколками частично повреждена штукатурка жилого дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

25 января сирены заработали в некоторых микрорайонах Брянска из-за сбоя в работе оборудования системы оповещения.

До этого в Брянской области в поселке Жеча беспилотник атаковал нефтяной терминал.

27 января в Министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили снаряд реактивной залповой системы огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.