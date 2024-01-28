Индия откажется от российского оружия

Источники Reuters заявили, что Индия якобы «стремится дистанцироваться» от поставок оружия из России из-за украинского кризиса и давления Вашингтона. При этом другие эксперты полагают, что военно-техническое Москвы и Дели только крепнет и выходит на новый уровень.

«Крупнейший в мире импортер оружия постепенно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе», надеясь сдержать набирающий силу Китай, и избавить Индию от традиционной оружейной зависимости от России», — пишет Reuters.

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По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия обеспечила 65% закупок оружия Индией на сумму более 60 миллиардов долларов за последние два десятилетия. Однако конфликт на Украине якобы «ускорил процесс диверсификации ее оружейной базы».

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это было бы красной чертой для Вашингтона», — сказал Нандан Унникришнан, эксперт аналитического центре The Observer Research Foundation.

При этом эксперты признают, что «экспорт российского оружия в значительной степени стабилизировался», а Индия «должна соблюдать тонкую грань в отношениях с Россией» как крупнейший покупатель ее вооружений и нефти.

«Покупая оружие, вы приобретаете влияние» — заявил один из источников. По его словам, прекращение военной торговли сблизило бы Москву с Пекином — соперником Дели.

В свою очередь источник ТАСС в оборонных кругах в Нью-Дели заявил, что западные страны с трудом пытаются наладить с Индией военно-техническое сотрудничество, которое у Москвы и Нью-Дели уже давно реализовано и выходит на следующий уровень.

Источник особо отметил, что Россия, являясь крупным поставщиком вооружений в Индию, не связывает сотрудничество с политическими требованиями, как это делает Запад. Кроме того, индийским партнерам предлагаются самые передовые технологии.