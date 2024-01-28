СМИ: провал в Йемене показал слабость ВМС Великобритании перед РФ и КНР

Британские корабли не смогли нанести удары по объектам наземной инфраструктуры йеменского движения «Ансар Алла» из-за нехватки боевой мощи, рассказал в интервью The Telegraph контр-адмирал в отставке Крис Перри.

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По данным газеты, в настоящее время единственным оружием на эсминцах ВМС королевства, способным вести огонь по другим кораблям или целям на суше, является артиллерийское орудие в носовой части.

Офицер отметил, что на фоне того, что эсминцы и фрегаты Королевского флота не имеют мощных вооружений для поражения наземных целей, союзникам приходится брать на себя большую часть работы.

По его данным, самолетам приходилось преодолевать 2,4 тыс. километров с ближайшей базы, с тем, чтобы нанести удары по хуситам.

Этот инцидент показал также, уточнил контр-адмирал, что британские военные моряки не в состоянии «идти нога в ногу с российскими и китайскими противниками». Он добавил, что проблемы такого рода будут вскрываться и в дальнейшем.

Перри подчеркнул, что необходимо модернизировать флот, нарастить боевую мощь судов, добиться того, чтобы российские или китайские военные, при виде британского корабля говорили: «Вот черт, это британцы».