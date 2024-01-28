Пентагон отменил военные учения с шестью странами

Пентагон отменил совместные учения с военными из шести стран Африки на фоне давления Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, Соединенные Штаты не будут проводить учения с военнослужащими из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана. «Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека, изменив курс на фоне недавнего пристального внимания», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что на эти цели планировалось потратить миллионы долларов, несмотря на то, что законодательство США запрещает представлять таким государствам помощь в сфере безопасности.

При этом информации о том, будет ли Пентагон проводить запланированные ранее совместные учения с другими странами, где произошли военные перевороты или чьи достижения противоречат заявленному президентом США Джо Байденом обязательству продвигать права человека и демократические идеалы, пока нет.