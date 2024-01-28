МО РФ: ВС России отбросили штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

Подразделения объединения ВС РФ «Запад» на купянском направлении суммарно отразили пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад ВСУ у Синьковки в Харьковской области и Тернов в ДНР. Соответствующее заявление в воскресенье, 28 января, сделал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

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По его словам, теперь Вооруженным силам Украины пришлось перейти в отступление в южном и западном направлениях.

— Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов, — приводит заявление Сергея Зыбинского ТАСС.

Кроме того, ВС России также нанесли несколько ударов еще по одной локации в Харьковской области — в районе Табаевки. Таким образом потери украинской армии составили 25 солдат, два танка и три пикапа.

27 января российские войска нанесли атаки, в результате которых были уничтожены авиационные средства поражения и склады горючего Вооруженных сил Украины в Кировоградской и Днепропетровской областях.

В оборонном ведомстве также рассказали, что российские военные уничтожили в зоне СВО французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T, предназначенный для противовоздушной обороны войск и техники, находящихся на марше, и прикрытия стационарных объектов.