Спецоперация на Украине 28 января: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 января 2024 года.
Минобороны РФ сообщило, что у Синьковки и Тернов удалось отбросить штурмовые группы ВСУ
Пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины отразили подразделения группировки российских войск «Запад» на купянском направлении у Синьковки в Харьковской области и Тернов в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
«Все атаки и контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях», — доложил он.
По его словам, армия Украины в результате этих действий лишилась 25 военнослужащих, 2 боевых бронированных машин и 3 пикапов.
Минобороны РФ сообщило о наведении снаряда «Краснополь» на пункт управления батальона ВСУ
Огонь высокоточного оружия навели операторы беспилотных летательных аппаратов 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил России по позициям противника на купянском направлении. Передовой пункт управления батальона механизированной бригады армии Украины был ликвидирован в результате выстрела снарядом «Краснополь». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Как говорится в сообщении, огонь вели расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» на дальности до 19 км по укрытой цели. Начальник расчета дрона «Орлан» с позывным Глаз рассказал, что цель была поражена с первого выстрела, а кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении передового пункта управления батальона механизированной бригады противника.
Боец ВСУ рассказал об угрозе российских «окопных РЭБ» для дронов Украины
О применении в зоне военных действий «окопных РЭБ» российской стороной и угрозе, которую они несут, рассказал боец Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание «Страна», которое в свою очередь ссылается на видео с рассказом бойца, размещенное в TikTok.
Солдат рассказал, что системы радиоэлектронной борьбы перешли в «окопный режим», поэтому использовать их может любой солдат. Подобные устройства называют «сковородками», они могут заглушить канал управления или GPS дронов в прямой видимости.
По словам военного, такие «сковородки» уничтожают любой приближающийся дрон с расстояния 300-500 метров. Кроме того, войскам Украины приходится искать комплектующие к таким устройствам в интернете, в то время как РФ производит их самостоятельно. Боец армии Украины считает, что такая перспектива приведет к массовым потерям украинских дронов.