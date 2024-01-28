Спецоперация на Украине 28 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 января 2024 года.

Минобороны РФ сообщило, что у Синьковки и Тернов удалось отбросить штурмовые группы ВСУ

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Пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины отразили подразделения группировки российских войск «Запад» на купянском направлении у Синьковки в Харьковской области и Тернов в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«Все атаки и контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях», — доложил он.

По его словам, армия Украины в результате этих действий лишилась 25 военнослужащих, 2 боевых бронированных машин и 3 пикапов.

Минобороны РФ сообщило о наведении снаряда «Краснополь» на пункт управления батальона ВСУ

Огонь высокоточного оружия навели операторы беспилотных летательных аппаратов 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил России по позициям противника на купянском направлении. Передовой пункт управления батальона механизированной бригады армии Украины был ликвидирован в результате выстрела снарядом «Краснополь». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, огонь вели расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» на дальности до 19 км по укрытой цели. Начальник расчета дрона «Орлан» с позывным Глаз рассказал, что цель была поражена с первого выстрела, а кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении передового пункта управления батальона механизированной бригады противника.

Боец ВСУ рассказал об угрозе российских «окопных РЭБ» для дронов Украины

О применении в зоне военных действий «окопных РЭБ» российской стороной и угрозе, которую они несут, рассказал боец Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание «Страна», которое в свою очередь ссылается на видео с рассказом бойца, размещенное в TikTok.

Солдат рассказал, что системы радиоэлектронной борьбы перешли в «окопный режим», поэтому использовать их может любой солдат. Подобные устройства называют «сковородками», они могут заглушить канал управления или GPS дронов в прямой видимости.