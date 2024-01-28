Последствия удара по объекту на Украине показали на фото

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин показал в своем Telegram -канале фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.

Вечером 24 января стало известно, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв. В Одесской области объявлялась воздушная тревога.

Также ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровске. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника были повреждены.