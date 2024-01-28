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МО: вертолет Ка-52 ВКС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ
© РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, экипаж вертолета, используя естественный рельеф местности, на предельно малой высоте подошел максимально близко к опорному пункту. После применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. Согласно докладу передового авиационного наводчика, цель была успешно поражена.

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27 января сообщалось, что подразделения «Западной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Соледаре непростая, но Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются вперед.

21 января на Купянском направлении российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное Харьковской области.

18 января Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР.

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