Отказ в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь докажет всему миру, что США вот-вот рухнут. Такое заявление сделала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум, передает РИА Новости.

По ее словам, этим поступком США убедят людей в Европе в том, что Вашингтону нельзя доверять, а также отправят сигнал Китаю и России, подтвердив их мнение о «вырождении» США.

Журналистка подчеркнула, что Вашингтон ведет непоследовательную внешнюю политику, сперва предоставляя военную помощь Киеву, а потом отказывая в ней.

«США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник», — подчеркнула она, пояснив, что коллективная Европа тратит на Украину больше денег, чем США, но пока не может производить больше оружия.

США в то же время все еще обладают вооружением и боеприпасами для отправки, а теперь в шаге от того, чтобы отказаться от этого.