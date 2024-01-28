В США заявили о последствиях отказа от помощи Украине
Отказ в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь докажет всему миру, что США вот-вот рухнут. Такое заявление сделала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум, передает РИА Новости.
По ее словам, этим поступком США убедят людей в Европе в том, что Вашингтону нельзя доверять, а также отправят сигнал Китаю и России, подтвердив их мнение о «вырождении» США.
Журналистка подчеркнула, что Вашингтон ведет непоследовательную внешнюю политику, сперва предоставляя военную помощь Киеву, а потом отказывая в ней.
«США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник», — подчеркнула она, пояснив, что коллективная Европа тратит на Украину больше денег, чем США, но пока не может производить больше оружия.
США в то же время все еще обладают вооружением и боеприпасами для отправки, а теперь в шаге от того, чтобы отказаться от этого.
В конце декабря США передали Украине свой пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока прогресса в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона другие страны Запада также откажутся от вложения средств в оборону Киева.