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В США заявили о последствиях отказа от помощи Украине

Отказ в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь докажет всему миру, что США вот-вот рухнут. Такое заявление сделала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум, передает РИА Новости.

В США заявили о последствиях отказа от помощи Украине
© ТАСС

По ее словам, этим поступком США убедят людей в Европе в том, что Вашингтону нельзя доверять, а также отправят сигнал Китаю и России, подтвердив их мнение о «вырождении» США.

Журналистка подчеркнула, что Вашингтон ведет непоследовательную внешнюю политику, сперва предоставляя военную помощь Киеву, а потом отказывая в ней.

«США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник», — подчеркнула она, пояснив, что коллективная Европа тратит на Украину больше денег, чем США, но пока не может производить больше оружия.

США в то же время все еще обладают вооружением и боеприпасами для отправки, а теперь в шаге от того, чтобы отказаться от этого.

В конце декабря США передали Украине свой пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока прогресса в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона другие страны Запада также откажутся от вложения средств в оборону Киева.

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