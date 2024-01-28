В Раде оценили идею мобилизации женщин

Женщины на Украине не будут подпадать под мобилизацию, страна обладает достаточным ресурсом среди мужчин. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев состоит в том, что не нужно на сегодняшний день включать женщин в мобилизационный ресурс", - цитирует его "24 канал".

По мнению депутата, Украина обладает достаточным мобилизационным ресурсом среди мужчин в возрасте 27-60 лет.

"Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба", - добавил Чернев.

1 октября 2023 года на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали поступить таким образом до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. Специальность считается подлежащей учету на основании как фактического места работы, так и полученного диплома.