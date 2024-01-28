В Запорожье прогремела серия взрывов

Рогов: в Запорожье прогремело несколько взрывов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало несколько взрывов, была слышна стрельба.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырёх взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия», — сказал он.
Ранее в Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.
Также взрывы произошли в украинских Кременчуге, Полтаве и Харькове.