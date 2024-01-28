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Рогов: в Запорожье прогремело несколько взрывов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало несколько взрывов, была слышна стрельба.

В Запорожье прогремела серия взрывов
© ТАСС

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырёх взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия», — сказал он.

Ранее в Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.

Также взрывы произошли в украинских Кременчуге, Полтаве и Харькове.

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