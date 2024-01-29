В Ровненской области на Украине произошли взрывы

Ночью в Ровненской области на западе Украины произошли взрывы . Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели". На текущий момент подробностей нет. Местные власти не давали комментариев.

Воздушная тревога действует в Волынской, Николаевской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях страны. До этого в украинском Кременчуге прозвучали взрывы. По информации, полученной от Вооруженных сил Украины (ВСУ), в сторону Кременчуга были выпущены российские ракеты. Затем в городе произошли взрывы.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.