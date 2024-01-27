Золотов назвал численность Росгвардии

"Такая война была, а сейчас она еще страшнее. В истории нашей страны такого никогда не было, то что сейчас творится. Всех собак с цепи спустили на нас, это информационная война, психологическая война. Вся война идет, чтобы уничтожить нашу экономическую составляющую", - добавил глава Росгвардии.