Кабмин передал часть акватории Азовского моря военным для обороны РФ

Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин .

"Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <…> для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - следует из документа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что войсковая часть, расположенная в Керчи, обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории. Также исключается возможность использования этой части юридическими и физическими лицами, в том числе для рыболовства.