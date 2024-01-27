Спецоперация на Украине 27 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 января 2024 года.

МО: артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Военные России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло на Купянском направлении. По данным Министерства обороны России, был нанесен массированный удар по украинской пехоте, находящейся в укреплённом опорном пункте.

Открыли огонь артиллеристы на РСЗО БМ-21 «Град», после получения координат цели от расчёта беспилотника «Орлан-10».

В МО РФ рассказали о рядовом Киселеве, вынесшем троих раненых из-под обстрела

Министерство обороны России рассказало о подвиге рядового Александра Киселева, сообщает ТАСС.

Он вынес троих раненых сослуживцев из-под огня противника и оказал им помощь. Военнослужащие, получившие незначительные повреждения, продолжали выполнять боевые задачи.

Благодаря действиям рядового атака Вооруженных сил Украины была отражена, сохранены жизнь и здоровье личного состава подразделения.

"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО

Армия России одерживает верх над Украиной из-за продвинутой логистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта Вооруженных сил Германии в отставке Роланда Катера.

По его словам, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил.

Отмечается, что одна из причин, по которой российская сторона одержала верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, «у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала».