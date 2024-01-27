Спецоперация на Украине 27 января: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 января 2024 года.
МО: артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Это произошло на Купянском направлении. По данным Министерства обороны России, был нанесен массированный удар по украинской пехоте, находящейся в укреплённом опорном пункте.
Открыли огонь артиллеристы на РСЗО БМ-21 «Град», после получения координат цели от расчёта беспилотника «Орлан-10».
В МО РФ рассказали о рядовом Киселеве, вынесшем троих раненых из-под обстрела
Министерство обороны России рассказало о подвиге рядового Александра Киселева, сообщает ТАСС.
Он вынес троих раненых сослуживцев из-под огня противника и оказал им помощь. Военнослужащие, получившие незначительные повреждения, продолжали выполнять боевые задачи.
Благодаря действиям рядового атака Вооруженных сил Украины была отражена, сохранены жизнь и здоровье личного состава подразделения.
"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО
Армия России одерживает верх над Украиной из-за продвинутой логистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта Вооруженных сил Германии в отставке Роланда Катера.
По его словам, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил.
Отмечается, что одна из причин, по которой российская сторона одержала верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, «у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала».
Катер указал, что Киеву необходимы дальнобойные ракеты, которые якобы могут нарушить баланс сил.